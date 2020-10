BMW dévoile la 128ti, une sportive de 265 chevaux à traction et qui vient se positionner entre 120i et la M135i xDrive avec la Volkswagen Golf GTI comme cible.

La BMW 128ti est équipée d’un 4 cylindres turbo de 2 litres développant 265 chevaux associé à une boite automatique sport Steptronic à 8 rapports et à un différentiel à glissement limité Torsen. Pesant 80 kg en moins que la M135i xDrive dont elle reprend les barres antiroulis plus résistantes et les supports de barres antiroulis à précharge élevée, la 128ti affiche un 0 à 100km/h en 6,1. Avec sa suspension M Sport abaissée de 10 millimètres et son différentiel Torsen autobloquant, le Modèle Sport compact exclusivement à traction se veut “axé sur un plaisir de conduire hautement stimulant”, annonce le constructeur bavarois.

Sur la base du Modèle M Sport, des revêtements et des éléments en relief spécifiques, des jupes latérales et un badge “ti” devant les roues arrière dans une couleur rouge sport sont ajoutés. Si la BMW 128ti est commandée avec les teintes métallisées Melbourne Rot ou Misano Blau, les accents et le badge “ti” (qui peut être supprimé si nécessaire) sont noirs. Les jantes BMW 8″ en alliage léger à rayons Y 553 M bicolores sont exclusivement réservées à la BMW 128ti, tandis que les pneus sport (Michelin Pilot Sport 4) sont disponibles gratuitement en option et, tout comme pour la BMW M135i xDrive, elle hérite du système de freinage M Sport de série avec étriers de frein peints en rouge.

L’intérieur comprend également une série d’accents rouges, dont une grande surface Race Red sur les dossiers des sièges sport de série, le badge “ti” brodé sur l’accoudoir central et les surpiqûres contrastées sur les autres accoudoirs, les panneaux de porte et les tableaux de bord. La garniture du volant et le couvercle de l’airbag du volant M Sport comportent des surpiqûres rouges.

