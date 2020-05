Le constructeur bavarois BMW confirme la présentation de la nouvelle BMW Série 4 Coupé pour le 2 juin prochain sous forme numérique.

Postée une première fois avant que BMW ne décide de la retirer , l’annonce de la présentation de la nouvelle BMW Serie 4 est remise en ligne et confirme le rendez-vous du 2 juin pour un levé de voile sous format numérique et ce à 17 heures algérienne.

Plus basse de 57 millimètres et avec un centre de gravité 21 millimètres plus proche de la route que la nouvelle BMW Série 3 Berline, la Serie 4 Coupé affiche également une augmentation du carrossage négatif des roues avant et un élargissement de la voie arrière de 23 millimètres, le tout combiné permet d’améliorer considérablement les caractéristiques de maniabilité de la voiture. Les amortisseurs à butées hydrauliques – qui ont fait leurs débuts avec la nouvelle BMW Série 3 Berline et qui offrent un contrôle progressif et continu de l’amortissement en fonction de la course du ressort – ont été réglés pour une conduite encore plus sportive. Des éléments de renfort ont été ajoutés autour de l’essieu arrière pour augmenter la rigidité et améliorer la stabilité en ligne droite et en courbe.

La gamme sera désormais chapeautée par un modèle BMW M : la nouvelle BMW M440i xDrive Coupé. Propulsée par un moteur six cylindres en ligne délivrant une puissance maximale de 374 ch, elle sera également dotée d’une technologie hybride légère 48V, avec un générateur de démarrage de 48V et une seconde batterie utilisée pour soulager le moteur et agir conjointement avec lui. Outre l’amélioration du rendement, le principal avantage de cette technologie est le déploiement d’une puissance plus importante lorsque le conducteur appuie fortement sur l’accélérateur avec 11 ch supplémentaires générés par l’effet de suralimentation électrique

La puissance générée par le moteur de la nouvelle BMW M440i xDrive Coupé est transmise à la route via la boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports et le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive. Le pont arrière avec différentiel autobloquant M Sport est également présent pour garantir. Le réglage personnalisé du châssis, les freins M Sport exceptionnellement puissants et les jantes en alliage léger M de 18 pouces avec pneus mixtes sont autant de caractéristiques qui contribuent au comportement dynamique de la nouvelle BMW M440i xDrive Coupé.

www.live.bmwgroup.com/en/live-streaming/

Et sur les réseaux sociaux @BMWGroup internationaux :

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView