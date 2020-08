Quelques jours après avoir dévoilé le restylage de son, Bentley annonce la présentation du Bentayga Speed 2021 pour ce 12 août.

Suivant les pas de la version “sage”, le Bentayga Speed 2021 va passer sous peu par la case restylage et s’offrir, comme le laissent voir les photos, d’un prototype légèrement camouflé, les optiques à la nouvelle forme plus ovale, un pare-choc avec de nouvelles prises d’air ainsi qu’un bouclier arrière avec son diffuseur central et ses 4 sorties d’échappement, également ovales. Toujours au niveau de la partie arrière, on remarque un petit aileron.

Niveau mécanique, on devrait retrouve rle mùeme moteur W12 de 6.0 litres qui offre 635ch qui permet à la mouture actuelle d’afficher un 0 à 100km/h en 3,9 secondes et une vitesse maximale de 300km/h, ce qui est loin d’^tre mauvais pour un SUV dont le poids affiche autour de 2.5 tonnes.

Pandémie oblige, la levée de voile sur la Bentley Bentayga Speed 2021 se fera de manière virtuelle, comme le laisse supposer l’heure prévue, à savoir à 00h01mns de ce 12 août.

