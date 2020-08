Ford annonce aujourd’hui que les versions inédites inspirées du rallye pour ses utilitaires Transit Custom et Transit Connect, développées par le spécialiste de la conception de véhicules MS-RT, seront prochainement disponibles dans les Ford Transit Center sur certains marchés européens.

Conçus pour les utilisateurs d’utilitaires qui veulent se distinguer, les Transit Custom et Transit Connect de MS-RT offrent un style sportif radicalement inspiré de la Fiesta WRC de l’équipe Ford M-Sport World Rally Team, tout en conservant les aspects pratiques et la robustesse légendaire des véhicules utilitaires Ford.

Une gamme complète d’options de coloris distinctifs est également disponible pour le Transit Custom MS-RT afin de compléter le kit de carrosserie.

Les Transit Custom et Transit Connect MS-RT seront disponibles sur commande à partir du mois de septembre 2020 en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Roumanie et au Royaume-Uni.

Un style incomparable

Les Transit Custom et Transit Connect MS-RT affirment leur personnalité avec une nouvelle calandre et une face avant radicalement redessinée qui intègre des prises d’air plus agressives et un diffuseur inspiré des véhicules de compétition.

Les larges passages de roues habillent les nouvelles jantes OZ Racing alliage anthracite de 18 pouces, fabriquées sur mesure, complétées par des ailes élargies. À l’arrière, un diffuseur intégré et un aileron soulignent le caractère sportif. Le Transit Custom MS-RT reçoit un échappement sport à double sortie, tandis que le Transit Connect MS-RT se dote d’un échappement avec quadruple sortie. Les clients peuvent également choisir des embouts d’échappement Ceramic Black en option.

En plus de la gamme standard de couleurs, le Transit Custom MS-RT peut également être habillé de n’importe quel coloris de la vaste gamme SVO de Ford. Pour un style encore plus proche des véhicules de course, des stickers optionnels permettent aux utilisateurs d’adopter une livrée spécifique pour leur véhicule.

À l’intérieur, des sièges en cuir Nappa et en daim MS-RT cousus main se combinent aux volants sport MS-RT avec inserts en fibre de carbone, ainsi que des éléments du tableau de bord et des tapis de sol marqués MS-RT.

De série, ces utilitaires sont également équipés du système multimédia SYNC 3 de Ford avec un écran tactile et modem 4G FordPass Connect offrant du Wi-Fi pour connecter jusqu’à dix appareils. Les utilisateurs bénéficient également du GPS, d’une caméra de recul et de phares bi-xénon de série.

Équipés de la dernière génération de moteurs Diesel Ford EcoBlue

Le Transit Custom MS-RT est équipé de la dernière génération du moteur Ford EcoBlue 2.0l de 185 ch, avec 415 Nm de couple et une boîte automatique six rapports. Le moteur EcoBlue 1.5l de 120 ch du Transit Connect MS-RT fournit 270 Nm de couple grâce à une boîte de vitesses manuelle six vitesses ou une boîte automatique huit rapports.

Les déclinaisons MS-RT s’appuient sur l’expertise de Ford en matière de plaisir de conduite, en améliorant les qualités dynamiques des Transit Custom et Transit Connect, grâce aux jantes en alliage OZ Racing sur mesure qui réduisent les masses non suspendues pour une conduite plus réactive et plus confortable.

Tous ces modèles sont équipés de série de doubles portes de chargement latérales et d’un éclairage LED de l’espace de chargement, avec des volumes de chargement et des charges utiles inchangés par rapport aux versions standards.

