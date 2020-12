La 3ème édition des Automobile Awards à salué le caractère innovant du concept-car Renault MORPHOZ qui remporte, à l’occasion, le prix du concept-car de l’année.

Futuriste par son design et sa modularité, Renault MORPHOZ remporte donc le prix du Concept-Car de l’année 2020, qui récompense le concept-car le plus innovant de l’année. MORPHOZ a su se distinguer de ses concurrents grâce à son design novateur offrant une modularité inédite.

Grâce à sa plateforme modulaire, ce concept-car électrique est capable d’offrir une puissance, une autonomie et une habitabilité pour chaque moment de la vie. C’est ainsi que Renault MORPHOZ s’adapte en temps réel avec sa carrosserie extensible permettant au quotidien de bénéficier d’un gabarit contenu et pour les plus longues distances de gagner en habitabilité à l’intérieur et de dégager de la place pour des batteries additionnelles.

Le design de MORPHOZ mixe des attributs de berline, de SUV et de coupé. L’énergie électrique de sa motorisation est soulignée par de nombreux détails extérieurs. Ce concept-car inédit propose deux longueurs : 4,40 m en version City et 4,80 m en version Travel. MORPHOZ s’adapte ainsi à toutes les envies et à tous les usages de ses utilisateurs. 100% électrique, MORPHOZ est rechargeable par induction, même en roulant. Il est connecté et doté de fonctions de conduite autonome de niveau 3.

A l’image de la carrosserie, l’habitacle s’adapte aux besoins du conducteur et des passagers en se transformant. La couleur jaune réchauffe son intérieur et ses sièges basculants favorisent l’échange. Concept-car exploratoire, MORPHOZ représente la future nouvelle famille de modèles électriques de la gamme Renault, confirmée par le show car Mégane eVision, qui arrivera à partir de 2021.

