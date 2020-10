Le jury d’Autobest a dévoilé la liste des finalistes concourant pour le titre “Best Buy Car of Europe in 2021”, dont l’annonce des résultats se fera à la mi-décembre prochain.

Dacia Sandero, Citroën C4, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Skoda Octavia et Toyota Yaris sont les sept finalistes qui auront à se disputer le titre Autobest 2021 du “Best Buy Car of Europe” et succéder ainsi à l’Opel Corsa.

Les 31 journalistes membres du jury se rendront les 4 et 5 novembre en Autriche pour les derniers tests avant de rendre le verdict final.

Prix très populaire dans la région Centre et de l’Europe, le prix Autobest consacre les voitures proposant un rapport qualité-prix convaincant, car en plus des qualités classiques d’une automobile, le jury accorde aussi une grande importance aux coûts d’entretien, à la disponibilité des pièces de rechange et à l’offre de service du concessionnaire.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.