Avec la TTS competition plus, Audi lance une ligne d’équipements sportifs et un modèle spécial, orienté design, pour la famille TT.

La nouvelle ligne d’équipements « competition plus » accentue le caractère sportif de l’Audi TTS grâce à des détails de conception ciblés, comme ce fut le cas sur la TT Sline competition plus. L’Audi TTS est désormais généralement équipée d’un moteur TFSI plus puissant qui développe 320ch et génère un couple maximal de 400 Nm. La version Coupé accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes (Roadster : 4,8 secondes). La vitesse maximale est régulée électroniquement à 250 km/h. La transmission intégrale permanente quattro S tronic à sept vitesses et le système d’amortisseurs Audi magnetic ride sont de série.



L’équipement de série de l’Audi TTS competition plus comprend des phares à LED, des anneaux Audi disposés sur les bas de caisse latéraux, des vitres arrières sur-teintées (Coupé uniquement), des étriers de frein peints en rouge et des jantes noires de 20 pouces à 10 branches. L’aileron arrière fixe ainsi que d’autres détails extérieurs de couleur sombre, comme les anneaux noirs Audi à l’avant et à l’arrière, mettent en évidence dès le premier coup d’œil les ambitions dynamiques. Quatre teintes extérieure sont disponibles : Gris Chronos, Blanc Glacier, Rouge Tango, et Bleu Turbo.



Les points forts : l’intérieur

Le conducteur obtient une vue d’ensemble grâce à l’Audi virtual cockpit de 12,3 pouces avec des modes d’affichage à réglages variables pour la conduite et les informations de l’ordinateur de bord. La sellerie et les garnitures en cuir exclusives rehaussent encore l’intérieur sportif de l’Audi TTS competition plus. Le cuir Nappa fin en ébène avec des coutures contrastées en rouge express ou en bleu ara est combiné à un motif en losange et à l’estampillage S sur les dossiers des sièges avant. En conséquence, les éléments des garnitures de sièges et de la console centrale sont disponibles en finition peinture chromée, Gris Ardoise (finition peinture fine, Gris Ardoise pour le Roadster), en peinture satinée – Bleu Turbo – ou en peinture brillante, Rouge Tango (exclusivement pour le Coupé). En outre, les incrustations en carbone sont de série. Les anneaux intérieurs des bouches d’aération sont peints en Bleu Turbo satiné ou en Rouge Tango brillant (exclusivement pour le Coupé). Le pommeau de levier de vitesse à haute adhérence est conçu en Alcantara. Grâce à une combinaison d’Alcantara et de cuir exclusif Audi, le volant à fond plat tient particulièrement bien dans les mains du conducteur. Un repère de 12 heures en gris ou rouge (avec un équipement intérieur bleu ou rouge) combiné à des coutures contrastantes en bleu ara ou rouge tango ajoutent un accent sportif dans le cockpit orienté conducteur. Dans l’habitacle rouge tango, les tapis de sol sont ornés de surpiqûres contrastantes dans la couleur correspondante et encadrés de cuir artificiel durable.



Élégance : Audi TT et Audi TTS « bronze selection »

Un autre point marquant en matière de design viendra étoffer le portefeuille au cours du deuxième trimestre : le modèle spécial « bronze selection », une offre Audi Sport GmbH qui sera disponible pour l’Audi TT et l’Audi TTS. Fidèles à leur nom, les éléments des garnitures de sièges, de la console centrale et des bouches d’aération de l’habitacle sont recouverts d’une fine peinture, tandis que des coutures contrastantes en bronze et cuivre orneront les sièges sport plus. Le choix de couleurs pour la carrosserie comprend le Gris Chronos, Blanc Glacier et le Noir Mythic qui s’harmonisent avec la teinte bronze élégante des jantes de 20 pouces et leur design en étoile à 5 rayons en V. Les anneaux Audi disposés de la même couleur sur les bas de caisse latéraux attireront l’attention.



En plus des phares et des feux arrière à LED, un système de son Bang & Olufsen, des incrustations en aluminium et un pack cuir élargi avec des coutures contrastantes sont également fournis de série. Deux grandes sorties d’échappement rondes avec des garnitures chromées à droite et à gauche donnent à l’arrière une apparence saisissante. La grille en nid d’abeille de la calandre Singleframe est peinte en noir brillant pour l’Audi TT et en noir titane mat pour l’Audi TTS.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.