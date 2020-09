Audi Sport GmbH présente une édition spéciale limitée de la version routière de la voiture de sport lors de l’édition 2020 de l’épreuve organisée sur le Nürburgring, la R8 green hell, en hommage à la R8 LMS, cinq fois victorieuse aux 24 Heures du Nürburgring, l’« enfer vert ».

L’Audi R8 green hell est numérotée et limitée à 50 exemplaires pour le monde entier. Les prix pour ce modèle débutent à 232 060 euros en Belgique. Son statut exclusif saute aux yeux dès le premier regard. Fidèle à la devise « enfer vert », l’extérieur se pare de série d’une teinte Tioman Green sombre. Mais en option, les clients peuvent également opter pour les coloris Ibis White, Daytona Grey ou Mythos Black. Le capot avant, les montants A, le toit et l’arrière sont partiellement recouverts d’un film noir mat au look racing. Les portières des voitures des clients arborent le numéro de leur édition en grands chiffres mats transparents, rappelant les numéros de portières des voitures de course. Le logo « GREEN HELL R8 » orne quant à lui de noir brillant les panneaux latéraux et le pare-brise. Le pack matt black styling met en valeur la partie avant, les bas de caisse et le diffuseur, complétés par les panneaux latéraux, les boîtiers de rétroviseurs et l’aile arrière, tous dans le même ton. Les surfaces des jantes de 20 pouces à cinq branches doubles au design dynamique sont également peintes en noir mat. Les détails rouges des jantes complètent ce design spectaculaire.

À l’intérieur, les passagers sont installés dans des sièges-baquets légers, dont les éléments centraux sont garnis d’Alcantara. Ce même matériau est également utilisé sur la jante du volant, rehaussé de son repère médian rouge, sur la casquette du combiné d’instruments numérique, sur les accoudoirs des portes, les genouillères et l’accoudoir central. Presque toutes ces zones se parent de surpiqûres contrastantes dans un ton bleu-vert Kailash Fern. Le « monoposto » (le grand arc courant le long du cockpit), le combiné d’instruments, les poignées de porte et le haut des panneaux de porte, ainsi que les tapis de sol bordés de leur liseré rouge sont également dotés de coutures contrastantes dans cette teinte. Les tapis de sol sont en outre griffés « GREEN HELL R8 ».

Un moteur V10 atmosphérique de 620 ch

La base de l’édition green hell de l’Audi R8 est la variante coupé de l’Audi R8 V10 performance quattro. Son moteur V10 atmosphérique à la musicalité unique transmet 456 kW (620 ch) (consommation de carburant combinée en l/100 km : 13,0 ; émissions de CO2 combinées en g/km : 299-297*) aux quatre roues via la boîte S tronic à sept rapports. Cette puissance catapulte la voiture de sport hautes performances de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et jusqu’à une vitesse de pointe de 331 km/h. La transmission quattro, qui répartit la puissance entre les essieux de manière variable en fonction des besoins, est spécialement adaptée à l’implantation centrale du moteur. Un différentiel autobloquant mécanique sur l’essieu arrière augmente encore le comportement dynamique et la motricité.

La structure, présentant une conception Audi Space Frame (ASF), est composée d’aluminium et de polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC). Le soubassement de la voiture de sport hautes performances, y compris l’arbre de transmission, est presque entièrement habillé de panneaux lisses. Deux petits diffuseurs situés en partie avant guident l’air au travers des passages de roues, ce qui permet également de refroidir les freins. En amont de l’essieu arrière, les flancs intègrent les prises d’air NACA qui acheminent l’air de refroidissement vers le moteur et la boîte S tronic. Le large diffuseur situé sous l’arrière assure que l’air accéléré retourne à la vitesse ambiante sans provoquer de tourbillonnement excessif. Cet effet d’aspiration permet à l’air de circuler plus harmonieusement, augmentant ainsi la déportance.

Comme sur une voiture de course, des doubles triangles guident les quatre roues, tandis que les disques de frein sont en céramique PRFC. Le système Audi drive select intègre un mode Performance qui permet d’ajuster sur trois niveaux les principaux paramètres du comportement dynamique au coefficient de friction de la route. Le conducteur peut accéder à cette fonction via un bouton satellite intégré au volant.

