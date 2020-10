Audi introduit la nouvelle ligne d’équipement S line competition plus dans la gamme sur la TT 45 TFSI qui se montre ainsi avec plus de caractère et encore plus sportive

L’Audi TT a affirmé un caractère particulier depuis ses débuts en série en 1998. Sa troisième génération, commercialisée depuis 2014, incarne l’émotion et le dynamisme dans leur forme pure. La nouvelle ligne “S line competition plus” va maintenant plus loin. Elle est disponible mue par un 45 TSFI de 245ch et équipée d’une boîte S tronic à sept vitesses pour les versions Coupé et Roadster. Le moteur retravaillé répond au dernier niveau de la norme d’émissions Euro 6. Les variantes avec transmission quattro seront disponibles sur commande au premier trimestre 2021.



La combinaison de non pas un mais deux ensembles d’équipements fournit les ingrédients pour une apparence sportive des modèles “competition plus” avec le pack extérieur S line qui attire l’attention sur les pare-chocs, la grille de protection du radiateur, les entrées d’air latérales, les garnitures de seuil et l’insert diffuseur à l’arrière avec un style distinctif tandis que le pack noir ajoute à un aspect progressif avec des accessoires en noir brillant comme la calandre Singleframe, les entrées d’air, les rétroviseurs extérieurs, les seuils de portes, l’insert du diffuseur et l’aile arrière fixe qui ont tous un

aspect particulièrement sportif avec leur finition sombre.



Les anneaux Audi et les sorties d’échappement ont également une finition peinte en noir. Pour le Roadster, un capot noir et un couvre arceau de sécurité noir brillant complètent le look, tandis qu’un vitrage plus foncé à l’arrière est disponible pour la version Coupé.



Les jantes de 19 pouces de série au design polygonal à cinq bras sont également de couleur noire brillante, tandis que les jantes de 20 pouces à 10 rayons sont disponibles en option, et abritent des étriers de frein peints en rouge contrastant. La suspension sport S line de série, avec réglage dynamique des amortisseurs, abaisse la carrosserie de 10 mm et souligne l’aspect sportif. Sur demande, des phares à LED éclairent la route. En plus de la peinture bleu turbo, le client peut choisir parmi les couleurs métallisées rouge tango, blanc glacier et le gris chronos, qui est disponible sur l’Audi TT pour la première fois. Quelle que soit la finition de la peinture, les anneaux Audi sur la malle arrière sont peints en noir.



Tons sombres, accents spécifiques et matériaux fins : l’intérieur

L’intérieur de l’Audi TT 45 TFSI S line competition plus est basé sur le pack sport S line, dans lequel les tons foncés prédominent. Les sièges sport plus sont recouverts de cuir et d’Alcantara en noir – ou entièrement en cuir Nappa fin en option. Les logos S en relief sur les appuie-tête intégrés et les coutures contrastantes en red express ou en ara blue ajoutent des accents sportifs. Des éléments tels que les anneaux à l’intérieur des bouches d’aération ou l’habillage du tunnel central sont disponibles en rouge tango (exclusivement pour la version Coupé), en bleu turbo ou en gris ardoise. La partie inférieure du tunnel et certaines parties de l’habillage des portes sont recouvertes de cuir, qui est enrichie par des coutures contrastées. Grâce à la combinaison du cuir et d’Alcantara, le volant méplat tient particulièrement bien dans les mains du conducteur. Des coutures contrastées et un marquage à 12 heures sur le volant créent des accents visuels supplémentaires dans un cockpit orienté vers le conducteur.



L’Audi virtual cockpit de 12,3 pouces de série, a des modes d’affichage réglables en fonction de la conduite et du contenu d’info-divertissement. Le tableau de bord présente un grain artificiel qui était auparavant réservé à l’Audi TTS. Les incrustations sont en aluminium brossé mat ou en carbone. Un revêtement en Alcantara avec un losange en S fait que le pommeau du levier de vitesse S tronic particulièrement sophistiqué de l’Audi TTS est en aluminium brossé mat ou en carbone, tandis que le soufflet de levier de frein est en cuir.

