Audi lève le voile sur les S3 et S3 Berline (Sedan) qui offrent une puissance de 310 chevaux et un couple de 400 Nm issus du 2.0 TSI.

Les nouveaux modèles sportives de l’A3 et A3 Berline affichent leur caractère dynamique dès le premier coup d’œil. L’avant est dominé par la calandre Singleframe avec ses losanges et ses impressionnantes entrées d’air, tandis que les boîtiers de rétroviseurs extérieurs ont un aspect aluminium brillant. L’épaulement s’étend sur une ligne forte des phares aux feux arrière. Les zones inférieures sont incurvées vers l’intérieur, un nouvel élément du design d’Audi qui met davantage l’accent sur les passages de roue.

La nouvelle S3 Sportback et la S3 Sedan peuvent être équipées de phares Matrix LED sur demande. Leurs feux de jour numériques se composent d’un réseau de pixels composé de 15 segments de LED, dont dix forment deux lignes verticales. À l’arrière, le grand diffuseur et les quatre sorties d’échappement accentuent le look sportif.

Par rapport à leurs prédécesseurs, les nouveaux modèles S3 ont gagné en taille : la Sportback et la berline sont respectivement trois centimètres et quatre centimètres plus longues, tandis que les deux modèles sont plus larges trois centimètres. La cinq portes mesure maintenant 4,34 mètres de long, tandis que la quatre portes mesure 4,50 mètres de long. Hormis des différences minimes, les deux variantes de carrosserie sont identiques en termes de largeur (1,82 m), de hauteur (1,43 m) et d’empattement (2,64 m). L’intérieur offre un plus grand dégagement aux épaules et aux coudes. Le compartiment à bagages de la S3 Sportback peut contenir entre 325 et 1 145 litres selon la position de la banquette arrière, tandis que la berline a une capacité de 370 litres.

Un intérieur sportif

Le design étonnamment sportif des nouveaux modèles S3 se poursuit à l’intérieur avec le nouveau levier de vitesses compact pour la boite de vitesse S tronic à sept rapports et des incrustations décoratives en aluminium ou en carbone dont le design évoque la coupe des phares. Le cockpit est centré sur le conducteur. Les bouches d’aération distinctives forment une seule unité avec le couvercle de l’instrument, soulignant le caractère sportif. Un écran numérique de 10,25 pouces est proposé de série. Parallèlement, le cockpit virtuel Audi et sa version « plus » peuvent être commandés. Les deux ont une diagonale de 12,3 pouces, ce dernier proposant également trois écrans différents. Le pack d’éclairage ambiant en option plus offre des effets d’éclairage ciblés dans l’obscurité. Les sièges sport ont été récemment développés et leur revêtement de série standard est en grande partie fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET recyclées, accentuées par des coutures contrastées élégantes.



Au milieu du tableau de bord se trouve un écran tactile de 10,1 pouces intégré dans un grand panneau noir. Il reconnaît les lettres saisies à la main et fournit un retour acoustique. Comme niveau de commande supplémentaire, l’infodivertissement peut également être commandé par la voix en utilisant le langage naturel standard. Audi propose également un affichage tête haute en option.

Une nouvelle génération d’infodivertissement

Le concept d’exploitation MMI des nouveaux modèles S3 est alimenté par la plate-forme d’infodivertissement modulaire de troisième génération (MIB 3). Sa puissance de calcul est dix fois supérieure à celle de son prédécesseur, il effectue toutes les tâches liées à la connectivité avec la vitesse LTE Advanced, et il dispose d’un hotspot Wi-Fi intégré. Le guidage est flexible et précis. La navigation propose des prévisions sur l’évolution de la situation du trafic, des images satellites haute résolution de Google Earth et des informations sur le flux du trafic. Les paramètres individuels, tels que les destinations fréquemment sélectionnées ou les préférences de climatisation, peuvent être enregistrés dans six profils utilisateur maximum.

Les services en ligne Audi connect comprennent également des services car-to-X, qui aident à trouver des places de stationnement disponibles sur le bord de la route ou permettent au conducteur de se laisser porter par l’onde verte en communiquant avec les feux de circulation dans des villes comme Düsseldorf et Ingolstadt. La connexion entre la nouvelle Audi S3 et le smartphone de l’utilisateur est gratuite via l’application myAudi, ainsi que via Apple CarPlay, Android Auto et l’Audi phone box, qui relie l’appareil à l’antenne du véhicule et le charge de manière inductive.

Une autre fonctionnalité est la clé Audi connect, qui autorise le client à verrouiller et déverrouiller la voiture et à démarrer le moteur via son smartphone Android. Pour les fans de HiFi, le système audio haut de gamme Bang & Olufsen avec son 3D offre un paysage sonore spatialisé .



Un système d’aide à la conduite pratique

Les systèmes d’aide à la conduite des nouveaux modèles S3 démontrent également l’expertise technique d’Audi. L’Audi pre sense front, l’assistant de changement de ligne avec turn assist et l’avertissement de sortie de voie ont tous le potentiel de prévenir les accidents et sont inclus de série. D’autres systèmes d’assistance, tels que les avertissements de changement de voie et de sortie ainsi que les systèmes de circulation transversale et d’aide au stationnement, sont disponibles en option. L’assistant de conduite adaptatif facilite le guidage longitudinal et latéral. Il maintient la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède et aide au guidage de voie par des interventions douces dans la direction. Cette aide efficiente appuie un style de conduite économique.

310 ch et 400 Nm de couple

Sous le capot, les S3 et S3 Berline embarquent le même moteur 2.0 TFSI de 310ch et 400Nm de couple, associé à une boite de vitesse S tronic à sept rapports et affichant un 0 à 100 km / h en 4,8 secondes pour atteindre une vitesse de pointe régulée électroniquement à 250 km / h. Le conducteur peut utiliser le système Audi drive select (de série) pour rendre le son du puissant moteur turbo à quatre cylindres encore plus enivrant.

Suspension dynamique

Avec son essieu arrière à quatre bras et sa direction progressive, la suspension standard offre tout ce qui est nécessaire pour une conduite agréable. la carrosserie est abaissée de 15 millimètres. Audi peut également installer la suspension sport série S avec amortissement piloté sur demande. Les vannes contrôlent le débit d’huile dans les amortisseurs afin qu’ils s’adaptent à l’état de la route, à la situation de conduite, et aux volontés du conducteur en quelques millièmes de seconde. L’écart entre les modes confort et dynamique est encore plus important que sur le modèle précédent. Le nouveau servofrein électrique assure une décélération forte et spontanée. Les quatre disques de frein sont ventilés de l’intérieur. Les étriers de frein sont de série en noir, le rouge étant proposé en option. Les modèles S3 sont équipés de série de jantes 18 pouces, avec des jantes 19 pouces disponibles en option.

