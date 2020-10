Acura offre un aperçu du nouvel intérieur du MDX de quatrième génération avant son lancement mondial, sous forme de prototype, prévu le 14 octobre.

Le prototype du MDX présentera la transformation complète de l’intérieur pour sept passagers du SUV premium japonais.

L’habitacle réimaginé du MDX, présenté en avant-première dans une video publiée aujourd’hui, établit un nouveau record de qualité pour la conception intérieure et la qualité de fabrication d’Acura, en communiquant la performance et la sophistication dans chaque détail. Le nouveau tableau de bord, plus large et plus bas, conçu à la fois pour l’élégance et une vue dégagée sur la route, complète la nouvelle allure du MDX et il est rehaussé par du bois authentique à pores ouverts et du cuir enveloppé à la main avec des piqûres françaises.

Les sièges sport Acura de nouvelle génération offrent une forme plus sculptée avec un rembourrage curvilinéaire sur les trois rangées, ainsi que des perforations en dégradé et des piqûres et liserés hautement contrastants. Le confort des sièges de première classe à corps plus large est amélioré par la fonctionnalité de massage multimode des sièges avant.

Les technologies exclusives d’Acura qui font leurs débuts dans le nouveau prototype MDX comprendront le cockpit de précision Acura entièrement numérique, un écran central ultra-large en haute définition intégrale et une chaîne audio haut de gamme ELS Studio « Signature Edition » à 25 haut-parleurs avec éclairage ambiant à LED intégré.

Le MDX de quatrième génération, dont le prototype sera dévoilé le 14 octobre, verra “sa conception, ses performances, ses technologies et la qualité de sa fabrication atteindre des niveaux inédits et deviendra le nouveau véhicule phare de la marque Acura”, avance la marque premium de Honda. Une premier image et une première VIDEO publiées par Acura révèlent la ligne de ceinture finement sculptée qui longe tout le pourtour du MDX, qui a gagné en largeur et en longueur, mais dont le profil a été abaissé, reliant les phares Jewel Eye à DLED aux feux arrière Chicane à LED.

