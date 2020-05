Alfa Romeo dévoile, lors d’une conférence de presse virtuelle, les évolutions apportées à ses produits phares, la Giulia Quadrifoglio et le Stelvio Quadrifoglio.

Les Giulia et Stelvio Quadrifoglio MY20 constituent toujours la vitrine de l’excellence Alfa Romeo et expriment toujours plus performances et style italien. Le renouvellement des gammes Giulia et Stelvio, initié au début de cette année, s’achève donc avec l’arrivée de ces versions Quadrifoglio dont les performances, toujours au sommet de leur catégorie, sont assurées sans changement par le puissant moteur bi-turbo 2.9 V6 capable de délivrer 510 ch et 600 Nm de couple maximum à 2500 tr/min, associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et, sur le Stelvio à la transmission intégrale Q4.

Comme sur les versions standards MY20, les variantes Qaudrifoglio de la Giulia et du Stelvio bénéficient de nouveaux systèmes d’assistance au conducteur ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), permettant une conduite autonome de niveau 2 et développés en collaboration avec Bosch, comme l’Aide au maintien de la trajectoire, le système de surveillance des angles morts, et autre régulateur de vitesse actif qui, en conjonction avec le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, permet d’ajuster la vitesse définie en fonction des limitations.

Esthétiquement, l’extérieur se contente de nouveaux feux arrière à LED surteintés brunis et une nouvelle finition noire brillante pour le trilobo avant et les badges arrière. De nouvelles teintes sont également proposées avec un inédit Vert Montreal et de nouvelles jantes de 21’’ spécifiques à la Quadrifoglio font leur apparition sur Stelvio. Pour rehausser plus encore le caractère sportif des Alfa Romeo Giulia et Alfa Romeo Stelvio, la marque Mopar a créé une nouvelle gamme d’accessoires Quadrifoglio exclusive, qui comprend notamment un système d’échappement haute performance inédit créé en coopération avec Akrapovič, un kit de feux arrière surteintés brunis ou des éléments en carbone tels le V de la calandre avant, les coques de rétroviseurs ou un becquet arrière.

Pour le millésime 2020, de nombreuses évolutions ont été apportées : dans l’habitacle, le nouveau design de la console centrale apporte une meilleure qualité perçue visuelle et sonore ainsi que des espaces de rangement complémentaires. Le volant et le levier de vitesses, ce dernier désormais recouvert de cuir, ont été revus alors que les ceintures de sécurité sont maintenant disponibles non seulement en noir, mais également en rouge ou vert (en option). Prochainement, un nouveau revêtement en cuir micro-perforé sera proposé en option pour les sièges sport à réglages électriques. Cette option élargira les possibilités de personnalisation des Giulia et Stelvio Quadrifoglio, qui continuent par ailleurs à être équipés en série de sièges sport en cuir et en Alcantara ou, en option, des sièges sport Sparco avec coque carbone. La technologie embarquée s’enrichit d’un tout nouveau système d’infodivertissement avec écran central de 8,8’’ désormais tactile, dont l’interface paramétrable via des widgets est totalement repensée. Parmi les nouvelles fonctionnalités exclusivement dédiées aux Quadrifoglio, citons les écrans dédiés au contrôle des performances, qui permettent de visualiser les conditions de fonctionnement de la voiture en temps réel : températures des principaux systèmes mécaniques, répartition du couple, pression turbo et puissance utilisée -ainsi que des chronométrages numériques mesurant accélérations et vitesse maximale.

