La Jaguar Type E, modèle qui célèbre en 2021 ses 60 ans, sera la star de l’affiche de la 46ème édition du Salon Rétromobile 2021, en remportant son duel face à la Ferrari 335 S.

Plutôt Jaguar Type E ou Ferrari 335 S ? C’est le choix que proposait le Salon Rétromobile aux internautes sur sa page Facebook officielle afin de déterminer l’affiche de la 46ème édition. Un «J’aime» donnait le vote à la Jaguar Type E et un «J’adore» à la Ferrari 335 S de 1957 et c’est finalement l’élégance anglaise de la Jaguar Type E qui a majoritairement séduit les internautes et 10 d’entre eux ont remporté l’affiche de l’édition.

Véritable témoin de l’Histoire automobile, Rétromobile est une déclaration d’amour aux anciennes et aux véhicules roulants en tous genres : automobiles, motos, chars et tanks, camions, tracteurs, teuf teuf … et tous ces vestiges du passé qui ont façonné notre patrimoine roulant. Répartis sur 3 pavillons soit plus de 72 000m2, ce sont plus de 600 exposants réunis qui exposent chaque année près de 1 000 modèles, pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Rétromobile est, pour tous ceux qui franchiront ses portes, l’occasion de voyager dans le temps ou de vivre sa passion. Rêver, s’extasier, s’informer, investir, aller à la rencontre des artistes, clubs et fédérations, libraires, organisateurs de rallyes, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d’automobile, maisons de ventes aux enchères, restaurateurs mécaniciens, assureurs, constructeurs, … tout est possible sur ce Salon !

Comme chaque année les passionnés, amateurs ou curieux pourront également participer, ou tout simplement assister, à la vente aux enchères officielle du Salon le 05 février organisée par Artcurial Motorcars.

Pour 2021, rendez-vous est donné aux passionnés de véhicules de collection du 03 au 07 février, à la Porte de Versailles.

Ferrari 335 S 1957

A la fois Oeuvre d’Art et Reine de la Vitesse, elle représente le nectar de l’exception : beauté, rareté, palmarès, histoire, authenticité… Une véritable automobile de course historique.

Jaguar type E

Elle représente l’élégance et la compétition en plus du charme britannique inégalable. De nombreux exemplaires sont toujours présents dans les expositions et rallyes.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.