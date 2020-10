Acura doit dévoiler le 14 ocrobre la transformation la plus ambitieuse de l’histoire du MDX, le SUV de luxe à trois rangées de sièges qui s’est vendu à plus de 100 000 unités en plus de vingt ans d’existence.

Le MDX de quatrième génération, dont le prototype sera dévoilé le 14 octobre, verra “sa conception, ses performances, ses technologies et la qualité de sa fabrication atteindre des niveaux inédits et deviendra le nouveau véhicule phare de la marque Acura”, avance la marque premium de Honda. Une premier image et une première VIDEO publiées par Acura révèlent la ligne de ceinture finement sculptée qui longe tout le pourtour du MDX, qui a gagné en largeur et en longueur, mais dont le profil a été abaissé, reliant les phares Jewel Eye à DLED aux feux arrière Chicane à LED.

« Ce MDX de quatrième génération est destiné à pérenniser l’héritage de ses prédécesseurs, en particulier la première génération, qui avait établi une nouvelle norme dans le segment des VSUV de luxe », mentionne Emile Korkor, vice-président adjoint d’Acura Canada. « Les performances ont toujours été importantes dans l’histoire d’Acura et le MDX de prochaine génération offrira une expérience exceptionnelle derrière le volant. Il s’agit du SUV le plus raffiné, le plus avancé technologiquement et le plus sophistiqué de notre histoire. »

Le prototype qui sera dévoilé ce 14 octobre sera très proche de la version de série, , une habitude chez la marque premium de Honda en Amérique du Nord qui dévoile avec 6 à 12 mois d’avance les lignes définitives du modèle à venir à travers un concept ou un prototype.

