Le dévoilement aujourd’hui du prototype du MDX d’Acura donne un aperçu de la quatrième génération de l’Acura MDX qui entamera sa commercialisation l’année prochaine.

Enveloppé d’un fini mat saisissant, le prototype du MDX, présenté à la fois en carbone liquide et en rouge performance, se distingue par une a calandre verticale et le long capot sculpté ancrés à une carrosserie encore plus basse et plus large, avec des ailes saillantes et un habitacle déplacé davantage vers l’arrière, ce qui permet d’augmenter de 15cm la course entre la planche de bord et l’axe de roue.

Des éléments distinctifs du design de nouvelle génération d’Acura sont élégamment intégrés aux nouvelles lignes plus haut de gamme et plus athlétiques du MDX, notamment une calandre pentagonale diamantée tridimensionnelle surmontée de phares Jewel Eye à quatre LED, soulignée par des feux de jour Chicane, également à LED, inspirés de la voiture de course Acura ARX‑05. L’avant met en valeur la large calandre, intégrant des boîtiers de phares antibrouillard sous les bouches d’aération latérales qui soulignent davantage la voie plus large du nouveau MDX.

De profil, les roues de 21 pouces ont été positionnées dans les coins, donnant au prototype du MDX un empattement plus long de près de 7cm, ce qui contribue à des sièges plus spacieux aux trois rangées, ainsi qu’à un espace de chargement plus grand et plus polyvalent. Une ligne de ceinture finement sculptée relie l’avant et l’arrière, où les feux arrière Chicane à LED font écho au style des phares à l’avant.

Intérieur de niveau supérieur

Digne de son nouveau statut de modèle phare, le prototype du MDX annonce l’habitacle plus haut de gamme et plus raffiné du modèle de production, avec un tableau de bord plus épuré et plus vertical arborant un large motif structurel. Des matériaux authentiques de haute qualité ornent l’intérieur, notamment du bois à pores ouverts avec des particules métalliques infusées, de l’aluminium poli et du cuir Milano doux au toucher. Un élégant mélange de cuir ébène et orchidée pâle orne le tableau de bord et le volant comporte des coutures françaises. Les sièges sport Acura de nouvelle génération offrent une forme plus sculptée avec un piquage curviligne aux trois rangées, des perforations en dégradé ainsi que des surpiqûres et des lisérés au contraste prononcé.

La carrosserie plus large du MDX permet d’offrir des sièges de première classe avec plus de dégagement aux jambes aux trois rangées, et notamment plus de dégagement à la tête pour les occupants des première et troisième rangées. Un toit ouvrant panoramique ultra-large ouvre l’habitacle pour fournir de la lumière naturelle aux trois rangées.

Les sièges sport Acura aux appuis latéraux optimaux offrent 16 réglages électriques et une fonction de massage intégrée, avec neuf modes de massage en tête de catégorie, pour détendre le conducteur et le passager avant après une conduite exaltante. L’éclairage ambiant Iconic Drive à LED d’Acura illumine l’ensemble de l’habitacle du MDX grâce à 27 éclairages différents liés aux modes de conduite et représentatifs de divers endroits, comme des routes et des circuits de course emblématiques de partout dans le monde.

Technologie avancée

Doté d’une myriade de technologies Acura de pointe, le prototype du MDX marque le début de l’instrumentation entièrement numérique Precision Cockpit d’Acura, remplaçant les cadrans physiques par un tableau de bord personnalisable de 12,3 pouces. Le nouveau MDX bénéficie également de la plus récente génération de l’interface True Touchpad d’Acura, une interface intuitive et axée sur le conducteur, comprenant un écran central haute définition intégrale ultra-large de 12,3 pouces (le plus grand écran offert par Acura jusqu’à présent), un pavé tactile exclusif à Acura avec « positionnement absolu » et une nouvelle unité centrale de traitement pour une performance améliorée.

Le système audio haut de gamme ELS STUDIO 3D « Signature Edition » du prototype du MDX établit une nouvelle norme en matière de système audio embarqué de qualité concert avec plus de 1 000 watts de puissance, 22 canaux indépendants et 25 haut-parleurs. Ce système ELS de niveau supérieur comprend six haut-parleurs Highline montés au plafond et six haut-parleurs de graves de milieu de gamme à cône en fibre de carbone, dont deux sont positionnés de manière innovante dans la console avant pour créer une expérience de type « centre de studio » avec un équilibre parfait entre la gauche et la droite. Réglé et perfectionné par Elliot Scheiner, producteur de musique et ingénieur du son huit fois récompensé aux prix Grammy, il s’agit du système audio le plus perfectionné et le plus puissant jamais proposé dans un véhicule Acura.

Les technologies de sécurité de niveau supérieur comprennent la plus récente génération de la structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE) d’Acura, offrant des capacités améliorées de protection des occupants et des piétons en cas de collision, renforcées par une gamme élargie de technologies de sécurité et d’aide à la conduite AcuraWatch, dont le système amélioré d’atténuation de sortie de route, le nouveau système d’assistance en cas de congestion et le nouveau système de contrôle de freinage à basse vitesse. La technologie de nouvelle génération d’Acura en matière de coussin gonflable pour passager avant, utilisée pour la première fois sur la nouvelle TLX 2021 et offrant une meilleure protection des occupants dans une plus grande variété de scénarios de collisions frontales, sera proposée de série sur toutes les nouvelles versions du MDX.

La performance au cœur de sa conception

Le MDX de quatrième génération marque le début d’une toute nouvelle plateforme de camions légers conçue pour offrir une maniabilité athlétique, un confort de roulement raffiné et un silence exceptionnel dans l’habitacle. Étant le SUV Acura doté de la carrosserie la plus rigide à ce jour, le nouveau MDX est conçu pour permettre des niveaux de performance dignes d’une version Type S et offrir des caractéristiques de sécurité évoluées visant à prévenir les collisions et à protéger les piétons. Ancré à la nouvelle carrosserie ultra-rigide, un nouveau châssis axé sur la performance est doté de la toute première suspension avant à double bras triangulaire du MDX, offrant une maniabilité précise et sportive ainsi qu’une tenue de route et un confort de roulement améliorés.

Afin de rehausser la maniabilité et la performance en toute saison, le système toutes roues motrices super-maniabilité (SH‑AWD) de quatrième génération livrable d’Acura, la seule technologie dynamique de vecteur de couple dans la catégorie du MDX, tire son adhérence maximale et sa précision en virage du tout nouveau châssis. Des performances de freinage supérieures sont obtenues grâce aux étriers de frein à quatre pistons Brembo, recouverts d’une peinture ivoire saisissante, aux quatre roues.

Les conducteurs peuvent personnaliser les caractéristiques de roulement, de maniabilité, de direction, de suspension et de performance du groupe motopropulseur à l’aide du système dynamique intelligent (IDS) du MDX. Le système IDS offre un plus large éventail d’expériences de conduite personnalisées, grâce à des modes prédéfinis, et permet aux conducteurs de personnaliser un mode de conduite dynamique individuel par le biais de la molette de sélection du mode de conduite inspirée de la NSX, placée bien en vue sur la console centrale.

Le MDX de quatrième génération sera propulsé par l’un des deux nouveaux groupes motopropulseurs offerts. La puissance du modèle de base sera fournie par le moteur V6 de 3,5 litres à DACT avec dispositif de commande des soupapes VTEC d’Acura, couplé à une transmission automatique à 10 rapports incroyablement réactive et raffinée. Le MDX Type S sera équipé d’un moteur V6 turbocompressé de 3,0 litres, exclusif à la version Type S, produisant une puissance estimée de 355 chevaux et un couple de 467Nm, le moteur le plus puissant jamais offert dans un SUV Acura. La puissance de tous les modèles MDX Type S sera transmise au sol grâce au système SH‑AWD de quatrième génération d’Acura.

