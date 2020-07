Suzuki lance le nouvel ACROSS, un SUV équipé d’un moteur de type Plug-in Hybrid et d’une transmission 4×4 électronique E-Four.

Premier modèle fourni par Toyota Motor Corporation dans le cadre de l’accord commercial de collaboration entre Toyota et Suzuki, l’Across combine le look robuste caractéristique des SUV à une face avant sportive intégrant une large calandre béante.

Impression de déjà vu ? Oui, car le Suzuki Across est quasiment identique au RAV4 de Toyota si ce n’est une face avant retravaillé à l’image des feux LED plus fin, un pare-choc revu, une calandre plus large et des logements antibrouillard différents tandis que l’arrière, seul le logo semble différencier les deux modèles.

L’habitacle de l’ACROSS se caractérise par des inserts décoratifs disséminés dans tout l’habitacle complétés par le plastique moussé recouvrant le tableau de bord et les garnitures de portes. Le bien-être du conducteur et des passagers est encore amélioré par la présence d’un écran tactile de 9’’, hérité de Toyota, intégrant les technologies Apple CarPlay pour iPhone, Android Auto et MirrorLink (pour les smartphones compatibles).

Parmi les principaux dispositifs de sécurité, les fonctions d’aide à la conduite telles que le système de précollision (PCS), l’assistance au maintien de voie (LTA) et le régulateur de vitesse dynamique (DRCC) qui récoltent et traitent les informations via un radar à ondes millimétriques et une caméra monoculaire.

Sous le capot, le Suzuki Across embarque un moteur thermique de 2,5 litres de 184 ch associé à un autre électrique disposé à l’avant fournissant une puissance 182 ch. Le dispositif électronique de pointe E-Four dont profite l’ACROSS comporte un moteur arrière indépendant de 40 kW qui fonctionne en tandem avec le moteur avant dans le but d’assurer une distribution de couple avant/arrière variable allant de 100 : 00 à 20 : 80. Ce SUV affiche une autonomie de 70km en 100% électrique et peut atteindre, dans cette configuration zéro émission, les 135 km/h.

