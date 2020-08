Bien avant sa présentation, la Porsche Panamera vient d’enregistrer un chrono de 7’29’81 sur l'”Enfer Vert”, histoire de pimenter son arrivée prochaine.

Toujours camouflée, la Panamera restylée se fait un plaisir sur le Nürburgring et ce en s’offrant, selon le communiqué de Porsche, le record de la catégorie “executive cars” incluant notamment les Mercedes-Benz Classe S et BMW Série 7″.

Le pilote, Lars Kern, a ainsi bouclé les 20,83 km en 7 minutes et 28 secondes, et 7 minutes et 25 secondes, réduisant de 13 secondes environ le temps au tour de la Panamera Turbo réalisé en 2016. La performance a été enregistrée le 24 juillet dernier une unité équipé de sièges baquet, d’un arceau de sécurité et de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2, ces derniers seront proposés en option lors de la commercialisation du véhicule.

