Un client espagnol devient l’heureux propriétaire du trois millionième véhicule hybride vendu par Toyota Motor Europe,une Toyota Corolla GR Sport.

Toyota Espagne a eu l’honneur de livrer le trois millionième véhicule hybride vendu en Europe, une Toyota Corolla GR Sport, à son nouveau propriétaire, Nicolás Jiménez. La Corolla GR Sport, fabriquée au Royaume-Uni, se distingue du reste de la famille Corolla grâce à son design sportif inspiré du monde de la compétition.

Nicolás Jiménez a expliqué avoir choisi une voiture hybride Toyota car il circule régulièrement dans le centre-ville de Madrid : « Aujourd’hui, avec les restrictions pour accéder au sein de nombreuses villes, une hybride est indispensable. Je n’ai envisagé aucune autre option car les zones à faibles émissions (ZFE) seront mises en place non seulement dans des villes comme Madrid ou Barcelone mais aussi dans bien d’autres. »

Toyota Motor Europe a commencé à commercialiser des véhicules hybrides en 2000 avec la Toyota Prius. Aujourd’hui, les clients peuvent choisir parmi une gamme de 20 modèles hybrides différents des marques Toyota et Lexus. En 2019, cette technologie représentait 52% du volume total des ventes en Europe et 63% en Europe de l’Ouest.

Toyota est le pionner et le leader de la technologie hybride devenant ainsi le constructeur aux émissions de CO 2 les plus faibles. En fonctionnant plus de 50 % du temps en mode électrique, les hybrides Toyota sont une solution abordable, pratique et de plus en plus prisée pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

« Le cap des trois millions de véhicules hybrides vendus est une étape importante car il met en évidence l’intérêt des clients pour cette technologie. Le succès des ventes hybrides place Toyota en bonne voie afin d’atteindre l’objectif de 95 g de CO 2 / km fixé par la Commission européenne pour 2020 et 2021 », déclare Matt Harrison, Vice-président exécutif de TME.

Le Groupe a commercialisé plus de 15 millions de véhicules hybrides dans le monde, permettant d’éviter de rejeter plus de 120 millions de tonnes de CO 2 . La technologie hybride Toyota est au cœur de sa stratégie visant à proposer des voitures plus respectueuses de l’environnement et englobe les véhicules hybrides rechargeables, véhicules électriques à batterie et électriques à pile à combustible hydrogène.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique