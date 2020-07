Skoda dévoile les détails des versions thermiques de la nouvelle Octavia RS, Berline et Combi, qui offriront 245 chevaux de puissance issus du 2.0 TSI tandis que le 2.0 TDI gagne 16 chevaux.

Après avoir dévoilé la version hybride rechargeable Octavia RS iV en début d’année afin de mettre en valeur cette première pour sa famille sportive, Skoda lève le voile sur la gamme thermique de l’Octavia RS qui sera animée par un TSI 2.0 de 245ch, comme sur la nouvelle Golf GTI, associé à une une boite manuelle 6 rapports ou à une DSG7 et affichant un 0 à 100km/h en en 6,7s et une vitesse maximale de 250 km/h, aussi bien sur la Berline que sur la variante Combi. Pour les amateurs du diesel, l’Octavia RS et Octavia Combi RS disposent, avec la transmission quatre roues motrices optionnelle, d’un 2.0 TDI de 200 ch 400 Nm de couple, soit le diesel le plus puissant de l’histoire de l’Octavia, revendiquant un 0 à 100km/h en 6,8s.

Tout en la rabaissant de 15 millimètres par rapport à l’Octavia normale, Skoda reprend les attributs habituels destinés à sa gamme sportive avec des des boucliers spécifiques, des éléments noirs (coques de rétroviseurs, contours de vitres, calandre), deux sorties d’échappement, un becquet sur le coffre et des jantes de 19 pouces tandis que l’habitacle aux sièges spécifiques arborent de l’Alcantra, des surpiqûres et inserts rouges.

