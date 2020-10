Renault dévoile une première vidéo-teaser de son showcar électrique qui sera dévoilé à ce 15 octobre lors de l’événement “Renault eWays”, dédié à la mobilité électrique.

Annoncé dans un premier temps comme un showcar inédit annonçant le futur crossover électrique de Renault, la marque au Losange parle désormais de future berline électrique basée sur la toute nouvelle plateforme modulaire CMF-EV dédiée à l’électrique, sans donner plus de détails si ce n’est une courte vidéo du showcar dans la pénombre et ne laissant voir que sa calandre illuminée et animée ainsi qu’un énorme losange trônant en son centre.

