Le constructeur premium Lexus met en avant les 10 points qui font de son Coupé LC l’un des modèles les plus remarquables et les plus novateurs jamais conçus par ses soins.

Le coupé LC est l’un des modèles les plus remarquables et les plus novateurs jamais conçus par Lexus, son style élégant et saisissant étant unanimement reconnu en tant que chef-d’œuvre de la conception de véhicules modernes. Bien entendu, les qualités de ce modèle primé à de multiples reprises ne se limitent pas à son esthétique impressionnante, comme en atteste notre recueil de certains des faits les plus remarquables concernant le LC.

Depuis la technologie de peinture sophistiquée, jusqu’à la forme des poignées de portières, en passant par les rivets utilisés pour l’assemblage de la voiture, le LC rassemble une multitude d’éléments fascinants. Tous témoignent du rigoureux souci du détail et de la qualité artisanale que consacre Lexus à la conception de chacun de ses modèles.

BLEU STRUCTURAL : UNE COULEUR DU MONDE NATUREL REPRODUITE À L’AIDE DE LA TECHNOLOGIE DE LA PEINTURE

Lorsque vous contemplez le bleu scintillant d’un papillon tropical, la couleur intense que vous percevez n’est pas réellement présente sur les ailes de l’insecte. Elle est produite par la façon dont celles-ci reflètent la lumière. C’est ainsi qu’est né le Bleu structural, une teinte obtenue à l’aide d’un pigment comprenant des microparticules qui imitent le phénomène de réflexion de la lumière, tel qu’il se produit dans le monde naturel. Si vous regardez directement le LC, la couleur bleue vous apparaît vibrante. Tournez ensuite votre regard et la teinte se fait visiblement plus sombre – produisant un effet qui accentue les courbes spectaculaires du coupé. Ce processus de peinture est si complexe qu’il n’est possible de peindre que trois voitures chaque jour, et que la production a été limitée à 300 exemplaires.

CALANDRE : L’INTERPRÉTATION D’UN ÉLÉMENT STYLISTIQUE IDENTITAIRE DE LEXUS

La calandre constitue un élément stylistique de tout nouveau modèle Lexus, spécifiquement conçu afin de saisir l’essence de chaque voiture. En ce qui concerne le coupé LC, la calandre est constituée de centaines de blocs individuels formant un maillage qui engendre un saisissant effet 3D. La taille et la tension visuelle du motif évoluent du bas vers le haut. Ce design n’est pas positionné de façon isolée. Au lieu de cela, il génère des lignes dynamiques qui courent le long de la carrosserie, jusqu’à l’arrière du véhicule. Et, si vous avez le sens du détail, vous remarquerez que le cadre extérieur chromé de la calandre ne s’étend pas à la partie supérieure. Au lieu de cela, une rupture permet au capot de venir se fondre dans le design de la calandre.

PHARES LED : L’ILLUMINATION COMPACTE

Lexus a mis en œuvre une nouvelle technologie afin de créer des phares LED ultra-compacts pour le LC, à l’aide d’un verre Polaric Ellipsoid System (PES) dont le diamètre n’atteint pas la moitié de celui d’un phare LED ordinaire. En dépit de leur petite taille, ces phares offrent une excellente illumination et permettent d’obtenir un bloc optique affiné et élégant. Chaque phare contient trois projecteurs à LED et des feux de jour agencés selon le design identitaire de Lexus.

HABILLAGE DES PORTIÈRES : L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE DESIGN

L’impact produit par le design du LC ne se limite pas à sa carrosserie spectaculaire. Une attention tout aussi soutenue a été accordée à l’habitacle du coupé et, en particulier, à l’habillage des portières. Celles-ci se parent d’un effet drapé et de lignes fluides, incisées, qui font naître un séduisant jeu d’ombres. L’emploi d’éléments chromés et de matières jouant le contraste pour la sellerie ajoute à la qualité tactile et accentue l’atmosphère luxueuse.

POIGNÉES DE PORTIÈRES : LA BEAUTÉ FONCTIONNELLE

Le LC se dote des premières poignées de portières affleurantes de Lexus. Lorsque la portière est fermée, aucun élément saillant ne vient interrompre les lignes sculptées sur la carrosserie, ni affecter la performance aérodynamique de la voiture. Lorsque la poignée sort de la portière, la zone située immédiatement en dessous s’illumine pendant 15 secondes. Lorsque la portière est refermée, la lumière s’atténue lentement avant de s’éteindre.

PRISES D’AIR ARRIÈRE : LA PRÉCISION AÉRODYNAMIQUE

Si chacun sait que les prises d’air d’une voiture sont nécessaires à son refroidissement, dans le cas du Lexus LC, celles-ci viennent également parfaire la performance aérodynamique. Les prises d’air arrière, situées juste derrière les portières, régulent le flux d’air en le dirigeant vers le bas des flancs du véhicule afin de limiter les perturbations et le bruit. Cela permet au conducteur de mieux ressentir le parfait contact des pneumatiques arrière avec la route, tout en contribuant à l’excellente stabilité et maniabilité du coupé.

ORANGE MANHATTAN : AUX COULEURS DE LA VILLE DE NEW YORK

En 2020, Lexus propose une nouvelle teinte d’exception pour l’habitacle du LC. Nommée « Orange Manhattan », elle s’inspire du fameux Manhattan Henge – un effet de lumière naturel remarquable qui se produit deux fois par an, lorsque le soleil couchant s’aligne parfaitement sur le célèbre quadrillage des rues de la ville. À l’intérieur du coupé, cette couleur génère un sentiment exclusif et futuriste.

RIVETS AUTOPERFORANTS : L’INNOVATION SUR LA LIGNE DE PRODUCTION

S’il vous est impossible de voir les rivets autoperforants utilisés pour produire le coupé LC, vous pourrez néanmoins en apprécier les qualités lorsqu’il s’agit de rendre cette voiture plus solide et plus rigide. Ces caractéristiques essentielles garantissent une conduite dynamique et une plus grande protection en cas d’impact. Les rivets offrent une méthode novatrice pour assembler de façon sécurisée différents métaux lorsque le procédé de soudure classique ne peut être utilisé. Dans le LC, ils permettent d’assembler de l’aluminium et de l’acier au niveau du soubassement de la voiture, où ils sont positionnés à l’aide d’un guidage par laser qui garantit une précision maximale.

PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE : UN SENTIMENT D’UNITÉ LORS DE CHAQUE TRAJET

Lexus souhaite que chaque conducteur puisse avoir le sentiment de ne faire qu’un avec sa voiture lorsqu’il s’installe au volant du LC. Ainsi, chaque détail a été soigné au moyen d’une approche centrée sur l’humain. C’est notamment le cas pour la conception des palettes au volant qui permettent au conducteur de contrôler les changements de rapport. Conçues en magnésium, un matériau frais et agréable au toucher, leur forme en assure un usage instinctif, quelle que soit la position des mains du conducteur sur le volant. Leur conception et leur fabrication d’une qualité hors norme veillent à en préserver la finition et le toucher d’exception.

MATÉRIAUX DE CARROSSERIE : SOLIDITÉ ACCRUE, POIDS LIMITÉ

Véhicule parfaitement équilibré, le coupé LC est par ailleurs construit avec différents métaux et matériaux qui lui confèrent sa robustesse, tout en limitant son poids. Il est essentiel d’utiliser le bon matériau à la bonne place, ainsi, le capot et les ailes avant ont été conçus en aluminium, ce qui permet d’alléger l’ensemble, tout en réduisant le risque de blessures pour les piétons. Les portières emploient différents matériaux, dont notamment un composite en fibre de carbone façonné en tôle (CSMC), et de l’aluminium. Cette construction permet de réduire de près de moitié leur poids par rapport à celui d’une portière conventionnelle, ce qui contribue à l’obtention du centre de gravité abaissé du LC et à son exceptionnelle performance de conduite.

